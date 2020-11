Posledice epidemije na IT v Evropi

Podjetja v Evropi so morala v letu 2020 nekoliko zmanjšati proračune za IT, predvsem pa je epidemija povzročila množično preusmeritev sredstev v zagotavljanje nemotenega poslovanja za delo zaposlenih od doma.

Raziskava narejena s strani družb TechTarget in Computer Weekly potrjuje, da je okoli tretjina podjetij v Evropi morala proračune zmanjšati za več kot 5%. Večina podjetij (55%) sicer poroča, da so proračuni ostali v okviru prvotnih načrtov. Zanimivo je je tudi, da je okoli 12% anketiranih sredstva za IT v istem obdobju celo povečalo za več kot 5%. V raziskavi so sodelovala zlasti podjetja iz Velike Britanije, Francije in Nemčije, ostanek Evrope je prispeval petino odgovorov.

Več kot polovica podjetij je začela sredstva močno usmerjati za podporo delu od doma, kar v večini primerov obravnavajo kot trajno spremembo. Okoli 46% podjetij navaja, da je podpora za delo na daljavo zaradi pandemije postala precej bolj sprejemljiva možnost za vodstva podjetij, kot v preteklosti.

Ta ugotovitev se sklada s rezultati sorodne raziskave družbe KPMG, ki kaže, da postaja delo od doma oziroma na daljavo dolgoročno pomemben dejavnik za ohranitev najboljših kadrov v podjetju. Kar 53% zaposlenih s starostjo med 31 in 45 let od delodajalcev pričakuje večjo prilagodljivost glede mesta izvajanja dela. Če pa pogledamo demografsko skupino s starostjo pod 30 let pa kar 28% želi trajno delati od doma.

Pandemija je povzročila tudi povečanje sredstev za avtomatizacijo IT procesov, zlasti tam, kjer so vzdrževalci sistemov prisiljeni delati na daljavo. Cilj je tu predvsem ta, da bi zmanjšali odvisnost izvajanja tehničnih in poslovnih procesov od razpoložljivosti ljudi. Iz podobnih razlogov so se povečala tudi vlaganja v povečano varnost, predvsem pri povezavah na daljavo.

Kar 62% podjetij pa poroča, da so v preteklih mesecih imela težave s propustnostjo omrežnih storitev. Preusmeritev na delo od doma je pogosto razkrila ozka grla, za katere se prej ni vedelo. V 26% primerih je težava v zasebnem omrežju zaposlencev doma, skoraj enak odstotek pa ima težave na strani omrežnih zmogljivosti v podjetju.