Objavljeno: 9.6.2025 08:00

Poškodovani zasloni konzole Switch 2, ker so v trgovini s spenjalnikom nanje pritrjevali cene

Ob izidu konzole Nintendo Switch 2 se je v ZDA pojavil nepričakovan zaplet, saj so nekateri kupci prejeli naprave z vidno poškodovanimi zasloni.

Poškodbe niso bile posledica tovarniških napak ali transporta, temveč nepravilnega ravnanja v trgovinah GameStop. V vsaj eni poslovalnici v New Yorku so zaposleni s spenjalnikom pritrjevali račune neposredno na embalažo konzol. Ker je zgornji del škatle tanek, so nekatere sponke prebile embalažo in dosegle zaslon naprave, kar je povzročilo luknjice in praske na novih konzolah.

Incident je sprožil burne odzive na družbenih omrežjih, kjer so uporabniki delili fotografije poškodovanih naprav in izražali razočaranje. GameStop je dogodek označil kot osamljen primer, nemudoma odstranil poškodovane izdelke iz prizadete poslovalnice ter prizadetim strankam ponudil zamenjavo. Kljub temu dogodek opozarja na ranljivost embalaže novega Switcha in potrebo po večji previdnosti tako med prodajo kot pri odpiranju škatle doma. Kupcem svetujejo, naj ob prevzemu preverijo stanje embalaže in zaslona ter v primeru poškodb takoj kontaktirajo prodajalca.