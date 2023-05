Portugalska želi podjetju Huawei preprečiti dostop do svojega 5G omrežja

Portugalska resno razmišlja o prepovedi podjetju Huawei in drugim kitajskim proizvajalcem opreme sodelovanja pri izgradnji in vzdrževanju svojih 5G omrežij.

Bloomberg poroča, da je portugalska vlada operaterjem priporočila, da pri nabavi opreme za izgradnjo 5G omrežij ne sodelujejo s ponudniki izven Evropske unije ali iz držav, ki niso članice Severnoatlantskega zavezništva (NATO) ali Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). V izjavi, ki jo je v četrtek objavil portugalski Višji svet za kibernetsko varnost, je vlada povedala, da podjetja izven teh okvirjev predstavljajo visoko tveganje za varnost državnih brezžičnih omrežij. Dokument kitajskih podjetij sicer izrecno ne navaja, a je jasno, da bodo Huawei, ZTE in drugi avtomatsko izključeni iz sodelovanja v portugalskih 5G omrežjih, če predlog postane dokončna prepoved.

Prepoved sodelovanja kitajskih podjetij pri izgradnji 5G omrežij pomeni za Portugalsko oster preobrat, saj je država že leta tesno povezana z vzhodnoazijsko velesilo. Kot opozarja Financial Times, je bila Portugalska v zadnjih letih ena največjih prejemnic kitajskih naložb na prebivalca. Altice Portugal, največji portugalski brezžični operater, je leta 2018 podpisal pogodbo o uporabi Huaweijeve opreme za del izgradnje svojega 5G omrežja. Če bo Portugalska nadaljevala s prepovedjo, se bo pridružila Kanadi in peščici drugih evropskih držav, vključno z Dansko, Švedsko, Estonijo, Latvijo in Litvo, ki so Kitajcem že prepovedale sodelovanje pri izgradnji njihovih 5G omrežij.