Poročilo o stanju evropskih podatkovnih centrov

Evropski trg podatkovnih centrov doživlja izjemno rast, saj naj bi do leta 2030 skupne naložbe presegle 100 milijard evrov. To je ena od ključnih ugotovitev prvega evropskega preglednega poročila, ki ga je objavilo združenje EUDCA (European Data Centre Association).

Napovedna rast je posledica vse večjega povpraševanja po digitalnih storitvah, umetni inteligenci (UI) in oblačnih rešitvah, kar spodbuja podjetja in vlade k obsežnim vlaganjem v infrastrukturo.

V Evropi je že več kot 10.000 podatkovnih centrov. Visoka rast je skoncentrirana predvsem na ključnih regijah, kot so okolice mest Frankfurt, London, Amsterdam, Pariz in Dublin, poleg tega pa še nastajajoča središča v nordijskih državah in južni Evropi.Tudi sekundarne metropolitanske regije, vključno z Barcelono, Rimom in Atenami, beležijo povečano aktivnost.

Z makroekonomskega vidika so samo kolokacijski podatkovni centri leta 2023 k BDP prispevali 30 milijard evrov, napovedi pa kažejo, da se bo do leta 2030 povečal na 83,8 milijarde evrov.

Ena izmed posledic te rasti je povečanje porabe energije, kjer poročilo navaja, da se bo poraba električne energije podatkovnih centrov v Evropi do leta 2030 skoraj potrojila, s trenutnih 62 TWh na več kot 150 TWh. To bo predstavljalo približno 5 % celotne evropske porabe električne energije, kar je znatno povečanje v primerjavi z današnjimi 2 %.

V poročilu je bilo ugotovljeno, da velika večina (94 %) energije na evropskem trgu podatkovnih centrov izvira iz obnovljivih virov, kar ga uvršča med vodilne na področju sprejemanja trajnostnih praks. Poleg tega 22 % upravljavcev podatkovnih centrov trenutno zagotavlja storitve stabilizacije omrežja ali trgovanja z energijo – številka naj bi se v dveh letih povečala na 59 %.

Vzporedno je 28 % upravljavcev investiralo v proizvodnjo obnovljive energije na kraju samem, 41 % pa jih namerava slediti temu zgledu. Sistemi za shranjevanje energije v baterijah (BESS) prav tako pridobivajo na veljavi, saj jih 28 % načrtuje uvedbo v bližnji prihodnosti. Pobude za tekoče hlajenje so zdaj vzpostavljene v skoraj polovici anketiranih kolokacijskih podatkovnih centrov (41 %), njihova uporaba pa naj bi se v naslednjih dveh letih več kot podvojila (84 %).

Kljub rasti se panoga sooča z infrastrukturnimi omejitvami, saj več kot tri četrtine anketiranih upravljavcev navaja dostop do energije kot največji izziv v naslednjih treh letih. Tudi skladnost s predpisi in zamude pri izdaji dovoljenj predstavljajo znatne ovire, saj je 36 % upravljavcev zaskrbljenih zaradi kompleksnosti in podvajanja v nastajajočih okvirih za skladnost.

Evropska unija aktivno spodbuja razvoj podatkovnih centrov. Pobuda InvestAI, predstavljena februarja 2025, vključuje 200 milijard evrov za gradnjo novih podatkovnih centrov, vključno s petimi velikimi "tovarnami UI", od katerih bo vsaka imela najmanj 100.000 grafičnih procesnih enot (GPU).