Pornhub toži Evropsko unijo

Največje spletišče z vsebinami za odrasle Pornhub skupaj s parom drugih spletnih strani za odrasle toži EU zaradi ukrepov preverjanja starosti uporabnikov.

Akt o digitalnih storitvah EU (DSA), ki je začel veljati avgusta lani, cilja na zelo velike spletne platforme, za katere unija meni, da bi lahko predstavljale sistemsko tveganje za družbo. Zgodovinski zakon o moderiranju vsebine cilja na strani z več kot 45 milijoni mesečnih uporabnikov (približno 10% populacije EU), ki se v glavnem zanašajo na prihodke od oglasov. Od njih zahteva, da zaščitijo mladoletnike pred škodljivo vsebino, vključno z lažnimi informacijami in grafično nazornimi slikami.

Pornhub trdi, da njegov evropski promet ne dosega praga 45 milijonov mesečnih uporabnikov, ki bi stran zavezal k uvedbi ukrepov preverjanja starosti, kot je kazanje osebnih izkaznic. Platforme, ki jih pokriva DSA, vključno z Amazonom in lastnikom Facebooka, Meto, morajo plačati nadzorno pristojbino EU za pomoč pri moderiranju in se soočajo z visokimi kaznimi, če ne izpolnjujejo zakonodaje. Tožbe so spodbudile širše razprave o obsegu novega zakona in boju EU proti škodljivi digitalni vsebini, kar bi lahko imelo posledice za svobodo govora onkraj meja EU.