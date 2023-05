Pornhub blokiral dostop v Utahu

Podjetje MindGeek, ki je najbolj znano po spletnih straneh za odrasle Pornhub, RedTube in YouPorn, je zaradi novih zakonov ameriške države Utah tamkajšnjim prebivalcem protestno blokiralo dostop do pornografskih vsebin.

Nova zakonodaja v ameriški zvezni državi Utah zahteva, da spletna mesta z vsebinami za odrasle preverijo starost uporabnika vsakič, ko nekdo poskuša dostopati do strani. Podjetja, ki se ne bodo držala teh pravil, bodo odgovorna, če bodo tožena zaradi dostopa mladoletnika do njihovih vsebin. Ker Utah nima mehanizma, kot je državno ustvarjena digitalna denarnica v Louisiani, kjer velja podoben zakon in ga MindGeek že upošteva, so upravitelji spletišča Pornhub in drugih protestno onemogočili dostop do svojih spletnih storitev.

Prvi rezultati blokade so že vidni, zanimanje za povezave VPN se je v državi Utah enormno povečalo.