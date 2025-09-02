Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 2.9.2025 14:00

Porast prometa na spletnih straneh brez preverjanja starosti razkriva neželene učinke britanske zakonodaje

Nova poročila kažejo, da ima britanski Online Safety Act, ki uvaja preverjanje starosti na družbenih omrežjih in spletnih straneh za odrasle, nepričakovane posledice. 

Medtem ko so strani, ki so uvedle preverjanje z biometričnimi podatki ali dokumenti, utrpele velik padec obiska, so tiste, ki pravil ne upoštevajo, zabeležile celo do trikratni porast prometa iz Združenega kraljestva. To pomeni več prihodkov iz oglaševanja za kršitelje, medtem ko zakonito poslujoče strani izgubljajo tako obisk kot denar, ob tem pa še same krijejo stroške obveznih preverjanj starosti.

Britanski regulator Ofcom že preiskuje več podjetij, ki upravljajo 34 tovrstnih strani, vendar bo boj proti klonom in zrcalnim stranem zelo zahteven. Kritiki opozarjajo, da zakon, čeprav namenjen zaščiti otrok, uporabnike sili k tveganim obvodom, kot so VPN-ji, in s tem še dodatno ogroža zasebnost. Peticija za odpravo zakona je zbrala že več kot 500.000 podpisov, a vlada vztraja, da preklica ne bo. Podobne ukrepe uvajajo tudi v tujini, v ZDA je denimo zvezna država Misisipi zaradi zahtev po preverjanju starosti in starševskem soglasju že povzročila, da so platforme, kot sta Bluesky in Mastodon, raje blokirale tamkajšnje uporabnike.

Ukrepi za preverjanje starosti se tako širijo globalno, a hkrati prinašajo resna vprašanja o zasebnosti, učinkovitosti in dostopu do spleta. Namesto da bi se internet širil, obstaja nevarnost, da postaja vse bolj razdrobljen in omejen, pri čemer so največji zmagovalci prav tisti, ki zakone ignorirajo.

