Poraba za IT v Evropi bo v letu 2023 zrasla za 3,7%

Pri družbi Gartner so predstavili rezultate ankete med evropskimi podjetji, iz katere je razvidno, da evropsko gospodarstvo za informacijsko tehnologijo v naslednjem letu namenilo nekaj manj kot 1.250 milijard evrov, kar je v povprečju za 3,7% več kot v letu 2022.

Stopnja rasti bo v najbolj razvitih državah Evrope, kamor štejejo Nemčijo, Francijo in Veliko Britanijo, celo nekoliko višja, tam okoli 5,2% na letnem nivoju. Anketa predvsem kaže, da evropsko gospodarstvo načrtuje povečanje vložkov v informacijsko tehnologijo kljub negotovim gospodarskim razmeram. IT torej vidijo kot pripomoček za rešitev iz krize in ne kot breme pri poslovanju.

So pa zaradi turbulentnih časov podjetja kar precej spremenila strukturo vložkov. Gospodarstvo bo v naslednjem letu manj vlagalo v računalniške naprave (-2,6%), vlaganja v podatkovne centre pa bodo ostala domala enaka kot doslej (+1,0%). Največjo rast napovedujejo področjih programske opreme (+8,6%) in IT storitev (+6,6%). Nekoliko počasneje bo rasla poraba za komunikacijske tehnologije (+2.3%), ki pa ostala še naprej po vrednosti na prvem mestu v strukturi vlaganj.

V primerjavi z letom 2022 se je največji zasuk zgodil pri programski opremi (iz rasti glede na 2021 -0,1% na + 8,6%) in pri IT storitvah (iz -0,9 na +6,6%). To potrjuje neformalne podatke, da so se podjetja v času pandemije okrepila na področju strojne opreme, zdaj pa težko razvoja postavljajo na vsebino, programsko opremo in storitve.

Če si natančneje ogledamo področje IT storitev, lahko ugotovimo, da bo (nekako pričakovano) najhitreje raslo vlaganje v storitve v oblaku, kjer bomo v Evropi v naslednjem letu porabili 125 milijard evrov, zajetnih 18,2% več kot v letu 2022. Storitve programske opreme v oblaku bodo predstavljale 34% vseh vložkov v programsko opremo v podjetjih.