Popravljeni Android 14 ne žre več podatkov

Google je po 33 dneh vendarle izdal popravek za Android 14, ki odpravlja zelo nevarnega hrošča, zaradi katerega so uporabniki izgubljali dostop do svojih podatkov. Že nekaj dni po izidu 4. oktobra so uporabniki ugotovili, da jih lahko Android 14 nepovratno zaklene od podatkov.

Običajno Google nove verzije izdaja postopoma, najprej manjšemu številu uporabnikom in potem čedalje več, da lahko v primeru hroščev hitro ustavi nadgradnje in zameji škodo. Iz neznanih razlogov se to pot to ni zgodilo, zato je hrošč prizadel več ljudi – aktiven je bil celo še prejšnji teden. Kdor ima na Androidu dva profila, denimo službenega in domačega, se mu lahko zgodi, da do podatkov prvega profila (običajno pomembnejšega) ne more. Telefon se bodisi zatakne v začaranem krogu bodisi se vključi, a je profil zaklenjen.

Sprva nismo vedeli, kaj je razlog za napako. To v resnici ni javno znano niti sedaj, je pa Google napako odpravil. Žal gre za preventivo, saj popravek zgolj preprečuje nastop napake. Kdor je podatke že izgubil, mu tudi popravek ne bo pomagal.