Popolnoma z umetno inteligenco ustvarjena reklama med finalom NBA

Ameriška menjalnica / stavnica Kalshi je med tekmo finala košarkarske lige NBA predvajala oglas, za katerega so porabili 2000 ameriških dolarjev.

Trideset sekund dolg oglas je ustvaril PJ Accetturo, ki je v le nekaj dneh s pomočjo Geminija napisal scenarij, oblikoval seznam posnetkov in jih nato generiral z Veo 3. Izmed 300 do 400 posnetkov je potem izbral petnajst z umetno inteligenco ustvarjenih nenavadnih prizorov, med katerimi so možakar s kavbojskim klobukom in čivavo, kmet v bazenu z jajci in vesoljec, ki pije. Vsi prizori se nanašajo na različne stave za prihodnje dogodke, od zmagovalca finala NBA, preko števila orkanov, do gibanja cene jajc. Cel spot je stal 95 odstotkov manj kot klasične reklame, naredili pa so ga v zgolj nekaj dneh.

Predvajana reklama predstavlja pomemben prelom v oglaševanju, saj gre za TV oglas, ki ga ni ustvaril režiser s kamero, ampak algoritem z minimalnim proračunom in izredno kratkim časom produkcije.

-QMftwmyW-A