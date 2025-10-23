Objavljeno: 23.10.2025 16:00

Popolnoma drugačno električno kolo

Rivianovo hčerinsko podjetje Also, specializirano za mikromobilnost, je predstavilo inovativno električno kolo TM-B (Transcendent Mobility - Bike), ki obljublja povsem novo izkušnjo vožnje.

TM-B se ponaša s pogonom DreamRide, pri katerem kolesar poganja generator, ta pa napaja baterijo, medtem ko zadnje kolo poganja poseben motor prek karbonskega jermena Gates. Kolo je opremljeno s hidravličnimi zavorami, regenerativnim zaviranjem, ki poveča doseg za do 25 %, in kar 180 Nm navora, kar omogoča hitro pospeševanje in premagovanje strmih klancev. Zasnovano je kot e-kolo razreda 3, s pomočjo poganjanja pedal do hitrosti 45 km/h, ter ročico za pogon do 32 km/h, kjer to dopušča zakonodaja. TM-B ima modularni okvir, ki omogoča hitro preoblikovanje v tovorno kolo, prevoz otrok ali udobno mestno različico. Višina sedeža se upravlja z dotikom na 5-palčnem zaslonu, ki je del osrednje konzole. Vzmetenje in zračni blažilnik zagotavljata udobje za uporabnike vseh višin (od 150 cm do 203 cm). Kolo vključuje tudi pametno zaklepanje in varnostne funkcije, kot so zaklep baterije in okvirja, obvestila ob poskusu vdora in sledenje lokaciji v realnem času. Bateriji (538Wh ali 808Wh) z USB-C priključki se napolnita v manj kot štirih urah, delujeta pa tudi kot prenosni bateriji za druge naprave.

Model TM-B Launch Edition bo stal 4.500 USD, na voljo pa bo spomladi 2026. Osnovna različica za 500 dolarjev manj bo sledila kasneje istega leta.

li9Teqf89rA