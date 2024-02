Objavljeno: 9.2.2024 12:00

Popoln mrk T-2 v celi državi

Danes okoli 11:30 se je operaterju T-2 zgodila najhujša nočna mora, ki se s pravilno nastavljenimi sistemi ne bi smela. Dopoldne so njihove storitve izpadle, mrk pa je zajel celo Slovenijo. Njihovi uporabniki so izgubili dostop do interneta, televizije in mobilne telefonije. Vmes so posamezni uporabniki poročali, da so se nekatere storitve vrnile, a so kasneje spet odpovedale. Situacija je nestabilna in se hitro spreminja.

Po neuradnih podatkih je razlog za izpad, ki so ga v T-2 na družbenih omrežjih označili z izrazom "splošna napaka", izpad električne energije na Brnčičevi ulici v Ljubljani. Tam ima T-2 svoje centrale. Ob izpadu napajanja bi se morale vključiti redundančne storitve, a se to iz neznanih razlogov ni zgodilo. T-2 je bil tako popolnoma nedosegljiv (tudi telefonsko), o napaki pa so morali uporabnike obvestiti kar prek družbenih omrežij, ker je bila tudi njihova spletna stran nedosegljiva. Enako velja za telefonsko pomoč uporabnikom. Odpovedal je tako internet, kot njihova mobilna in fiksna telefonija.

Marsikateri sistemski administrator se je ob izpadu potolažil, kot je ugotovil, da ne deluje tudi internet na njegovem domačem naslovu. Ker... - očitno je kriv operater, nič ni za storiti ;)

Ob izpadu se je močno zmanjšal tudi promet na vozlišču SIX.

***

Dodano: Trenutno, ob 14:38, še vedno ne deluje telefonija T-2.