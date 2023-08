Ponovna uporaba toplote podatkovnega centra bo morda postala zakonska zahteva

Ponovna uporaba odvečne toplote, ki jo ustvarijo podatkovni centri, pridobiva zagon, na vidiku so celo zakonski predpisi. V Nemčiji je denimo v javni razpravi predlog zakona, ki od javnih služb, podjetij in podatkovnih centrov zahteva, da porabijo manj energije za zaščito podnebja in trajno zmanjšanje nemške porabe energije. Ta zakon bo vplival na stotine podatkovnih centrov v Nemčiji in lahko služi kot predloga za prihodnje zakone drugod v EU in po svetu.

Ko se podatkovni centri širijo, se njihova poraba energije povečuje, zato je upravljanje toplote ključnega pomena. Na številnih koncih sveta že raziskujejo načine za ponovno uporabo te toplote, kot je ogrevanje stavb ali napajanje industrijskih procesov, s čimer bi izboljšali energetsko učinkovitost. Nekatere evropske države, kot je Švedska, že uporabljajo odvečno toploto za daljinsko ogrevanje, kar zmanjšuje ogljične odtise.

Izzivi pa ostajajo pri prenosu toplote na dolge razdalje in usklajevanju podatkovnih centrov s porabniki toplote. Ta korak k regulaciji poudarja pomen trajnostnih praks v podatkovnih centrih za bolj zeleno prihodnost.

Podatkovni centri porabijo veliko energije. Mednarodna agencija za energijo je ocenila, da je svetovna poraba električne energije v podatkovnih centrih leta 2022 znašala 240 do 340 teravatnih ur (TWh) ali približno 1 % do 1,3 % svetovnega končnega povpraševanja po električni energiji. To izključuje energijo, porabljeno za rudarjenje kriptovalut, ki je bila leta 2022 ocenjena na približno 110 TWh, kar predstavlja dodatnih 0,4 % letnega svetovnega povpraševanja po električni energiji. Z drugimi besedami, to je področje, ki zahteva ustreznejše ukrepe.

Najnovejša prizadevanja za hlajenje podatkovnih centrov se osredotočajo na ponovno uporabo toplote. Toplotno optimizirani podatkovni centri ne samo optimizirajo porabo energije, ampak tudi izkoriščajo odvečno toploto iz strežnikov za zadovoljevanje energetskih potreb zunaj podatkovnega centra. Tehnike zmanjšanja učinkovitosti porabe energije in hlajenja podatkovnega centra (PUE) niso nove, vendar so bile ključne, saj sta zmanjšanje PUE in povečanje učinkovitosti tesno povezana s poslovno učinkovitostjo.