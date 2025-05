Pomurski dijaki z navidezno resničnostjo osvojili 1. mesto

Dijaki Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota so razvili aplikacijo za učenje programiranja v navidezni resničnosti.

Na 59. Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije so Tai Lupscha, Tine Muraus in Jure Zrim, dijaki programa tehnik računalništva na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota, s svojo raziskovalno nalogo »VR aplikacija za spodbujanje algoritmičnega razmišljanja s pomočjo blokovnega programiranja« osvojili 1. mesto v kategoriji Aplikativni in inovacijski predlogi. Pod mentorstvom Dominika Letnarja so razvili izobraževalno aplikacijo v virtualni resničnosti, imenovano Code in VR, ki uporabnikom omogoča vizualno in interaktivno učenje osnov programiranja. Aplikacija vključuje več kot 60 stopenj, kjer uporabniki skozi reševanje logičnih nalog razvijajo algoritmično razmišljanje brez klasičnega pisanja kode. Ciljna skupina so predvsem začetniki, učenci in dijaki, ki se šele spoznavajo s programiranjem, pa tudi ljubitelji logičnih izzivov.

