Pomeni vzpon spletnega brskalnika Edge konec za Firefox?

Poročilo spletne oglaševalske agencije iPROM razkriva, da je Microsoft Edge na evropskih trgih prehitel Firefoxa in postal drugi najbolj priljubljen spletni brskalnik.

Brskalnik Microsoft Edge je v letošnjem letu dosegel pomemben mejnik na trgih jugovzhodne Evrope ter v Nemčiji in Avstriji. Po najnovejši analizi agencije iPROM je Edge s 14-odstotnim tržnim deležem prehitel Mozillinega Firefoxa in postal drugi najbolj priljubljen brskalnik, takoj za vodilnim Chromom, ki ohranja 65-odstotni delež. Firefox je z desetimi odstotki uporabnikov zdrsnil na tretje mesto.

Microsoft je svojo konkurenčnost okrepil z izboljšavami na področjih varnosti, stabilnosti in zmogljivosti spletnega brskalnika Edge, predvsem pa s prehodom na arhitekturo Chromium. Ta omogoča uporabnikom Chroma skoraj identično izkušnjo in uporabo istih vtičnikov. Geografska analiza kaže, da je Edge še posebej priljubljen v Nemčiji, Avstriji in Italiji. Kljub temu zavzema drugo mesto med brskalniki v večini analiziranih držav.

Ko govorimo o napravah, večina uporabnikov v tej regiji (72%) do digitalnih medijev dostopa prek mobilnih naprav, 28% pa prek računalnikov. Kljub priljubljenosti mobilnih naprav pa uporabniki za daljše brskanje še vedno raje uporabljajo računalnike. Glede operacijskih sistemov na računalnikih prevladuje Windows, ki ima 81-odstotni delež uporabnikov, medtem ko na mobilnih napravah dominira Android s 77%.

iPROMova analiza temelji na vzorcu 38,7 milijona uporabnikov in zajema podatke iz več držav jugovzhodne Evrope ter Nemčije in Avstrije.