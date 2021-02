Pomanjkanje čipov bo z nami še dolgo

Letošnje leto je, predvsem zaradi epidemije, zelo drugačno tudi na področju elektronike. Konkretno – že dalj časa in vedno bolj je občutiti pomanjkanje integriranih vezij (»čipov«, pomnilnikov, procesorjev). Poznavalci menijo, da se bo stanje nekoliko izboljšalo v drugi polovici leta 2021, dokončno pa morda šele leta 2022.

Ker so ljudje po svetu več doma, uporabljajo in potrebujejo več elektronike. Več računalnikov oz. prenosnikov in več igralnih računalnikov. Pomanjkanje vrhunskih grafičnih kartic je postalo že kronično, ravno tako kar nekaj časa ni bilo mogoče kupiti najnovejših igralnih konzol. Apple je imel težave pri predstavitvi novega iPhona, težave imata tudi Qualcomm in celo Samsung (ki je eden največjih proizvajalcev pomnilnikov na svetu). Tudi zato, ker je Huawei, še preden so ga zadele resne sankcije nakopičil (naročil) ogromne količine veuij.

Vedno več težav imajo tudi proizvajalci avtomobilov. Povprečen avtomobil vsebuje do 100 različnih procesorjev, pomanjkanje le teh pa je nekatere proizvajalce prisililo v začasno zaustavitev proizvodnje. Nova naročila pa zaradi tehnoloških procesov niso realizirana takoj – poznavalci pravijo, da traja kar 40 tednov, da lahko tovarne izdelajo novo naročilo, ki denimo pride s strani proizvajalca avtomobilov.

Poznavalci pravijo, da je pomemben razlog za težave tudi koncentracija dejanske proizvodnje integriranih vezij v le dveh državah – Tajvanu in Južni Koreji. TSMC in Samsung sta namreč največja in v določenih segmentih celo edina proizvajalca vezij za cel svet. Ocene kažejo, da ti dve državi proizvedeta kar 83% svetovnih procesorjev in 70% pomnilnikov.

Kitajska se je tega monopola zavedela že pred časom in veliko vložila v svojega proizvajalca SMIC, ki pa je trenutno pod ameriškimi sankcijami, zato najnovejših tehnologij ne obvladuje.

Tudi Evropa na tem področju nima igralcev, čeprav je denimo vodilna pri tehnologijah, ki jih omenjeni azijski državi uporabljata v proizvodnji (nizozemski ASML).

Kakorkoli, če ste nameravali »še malce počakati«, da bodo cene vaše želene napravice (ali avtomobila) malce padle – ne bodo. Nasprotno, morda bodo celo zrasle.