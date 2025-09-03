Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 3.9.2025 05:00

Poljub sreče: Angvila dobi četrtino prihodkov od prodaje domen .ai

Se spomnite otoka Tuvalu, ki je pred leti skoraj desetino bruto družbenega proizvoda ustvaril s prodajo domen .tv? V novem desetletju se zgodba ponavlja z Angvilo, ki ji je poljub sreče namenil vrhnjo domeno .ai. Umetna inteligenca jo je spremenila v zlato jamo, kar prebivalci uspešno izkoriščajo.

Ko je Angvila v 80. letih minulega stoletja dobila svojo vrhnjo domeno, ki ustreza dvočrkovni kodi ISO imena države, ni temu nihče posvečal posebne pozornosti. Dobili so .ai, podobno kot Jugoslavija .yu in kasneje Slovenija .si. Ko pa je v tem desetletju svet zajela vročica umetne inteligence, so se začele te domene prodajati kot vroče žemljice. Vsaka država namreč sama določa pogoje, kdo lahko kupi njene domene. Slovenija je bila včasih zelo stroga in domene .si praktično ni bilo možno dobiti brez povezave z državo. Tuvalu je že zgodaj ugotovil, da to nima ekonomskega smisla. Angvila tudi.

Domena you.ai se je na primer prodala za 700.000 dolarjev. V zadnjih petih letih se je število domen .ai podeseterilo, v zadnjem letu pa podvojilo. Število prebivalcev in podjetij na Angvili seveda ni tako zraslo; registracije so tuje. Otoček s 16.000 prebivalci, ki je uradno britansko čezmorsko ozemlje, mora zato to zanimanje pametno unovčiti.

Lani so od prodaje domen zaslužili okrog 30 milijonov evrov, kar je četrtina prihodkov državnega proračuna! Dobro tretjino je prispeval turizem, preostale gospodarske panoge pa torej manj kot polovico. Letos naj bi prihodki od prodaje domen zrasli na 40 milijonov evrov, prihodnje leto še na nekaj milijonov več.

Angvila je zato že podpisala pogodbo z ameriškim podjetjem Identity Digital, ki upravlja registracijo domen zanje in jih tudi gostuje na svojih strežnikih, ne na Angvili. Registracija domene stane 100-200 evrov, najpopularnejše pa se seveda prodajajo na dražbah. Identity Digital dobi 10 odstotkov prihodkov, preostanek se steče v državno blagajno.

Kaj bomo torej storili s simpatično domeno .si?

