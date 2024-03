Objavljeno: 28.3.2024 07:00

Poljska oglobila Amazon zaradi zavajanja

Organ za zaščito potrošnikov in varstvo konkurence na Poljskem (UOKiK) je izrekel skoraj osem milijonov evrov visoko globo Amazonu. V preiskavi, ki se je začela februarja lani, so Amazonu dokazali uporabi tako imenovanih temnih vzorcev, ki zavajajo potrošnike.

V UOKiK so na Amazonovo početje postali pozorni že septembra 2021, ko se je pritožilo več potrošnikov, ki niso dobili naročenih izdelkov. Formalno preiskavo so začeli februarja lani, včeraj pa se je zaključila s kaznijo. Ugotovili so, da je Amazon uporabljal več taktik, ki so stranke zavajale.

Amazon je na spletni strani kupcem prikazoval neresnične datume dobave, ugotavlja UOKiK. Tudi kadar so jamčili za datum dostave, potrošnikom ni prikazal vseh pogojev te možnosti pred zaključkom naročila. Poleg tega je Amazon z gumbi Kupi zdaj (Buy Now) in Nadaljuj za zaključek nakupa (Proceed to finalize to purchase) dajal vtis, da potrošnik sklepa pogodbo z Amazonom.

Amazon se je na kazen že odzval. Dejali so, da je hitra in zanesljiva dobava ena izmed njihovih prioritet in da morebitna odstopanja rešujejo v dobro strank. Z odločitvijo UOKiK se ne strinjajo, zato se bodo pritožili.

UOKiK