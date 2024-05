Policija obnovila stran kriminalne združbe Lockbit

Spletna stran kriminalne združbe Lockbit, ki so jo zasegli v raciji februarja letos, je ponovno na spletu. A strani niso obnovili kriminalci, temveč so jo ponovno aktivirali FBI, Europol in britanski NCA, ki na njej smešijo zlikovce. Na strani so objavljeni podatki o kriminalni združbi in poteku preiskave.

Na spletni strani so posamezni deli poimenovani Who is LockBitSupp?, What have we learnt, More LB hackers exposed in What have we been doing, kar priča o namenu obuditve strani. Na strani so dejansko objavljene številne informacije o zlikovcih, obljubljajo pa jih še več.

Spomnimo, da so se februarske racije končale z zasegom 34 strežnikov in 200 kriptodenarnic ter več aretacijami. LockBit se je pojavil leta 2019 in hitro postal ena najbolj aktivnih in prepoznavnih kriminalnih združb, ki se ukvarja z izsiljevalsko programsko opremo. Odkar so skupino razbili, se še ni uspela ponovno zbrati, a to ne pomeni, da nevarnosti napadov z izsiljevalskim virusi ni več.

Medtem ko se policija igra s spletno stranjo, pa se člani skupine na družbenih omrežjih oglašajo z izjavami, da policija v resnici tava v temi in da še vedno niso identificirali kolovodij.