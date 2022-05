Objavljeno: 27.5.2022 05:00

Policija išče morilca s posnetkom deepfake

Z umetno inteligenco izdelani videoposnetki, tako imenovani deepfakes, so dandanes že dovolj realistični, da jih je začela uporabljati tudi nizozemska policija. Izdelali so deepfake posnetek 13-letnega Sedarja Soaresa, ki je bil na parkirišču pred postajo rotterdamske podzemne železnice ustreljen pred 19 leti.

Preiskava je kmalu zašla v slepo ulico. Policija verjame, da se je Soares znašel ob napačnem času na napačnem mestu, zato jo je skupil v obračunu mafijskih združb. Da bi primer ponovno obudili, so na policiji izdelali realističen video posnetek, na katerem Soares koraka po nogometni zelenici mimo sorodnikov, prijateljev, sošolcev in učiteljev. To je prvi primer uporabe deepfaka pri iskanju storilca kaznivega dejanja.

Po objavi posnetka, s katerim javnost naprošajo za pomoč, so prejeli že kopico namigov, katerih verodostojnost sedaj preiskujejo. Policija pojasnjuje, da so se za to potezo odločili, ker se lahko tako dotaknejo src ljudi, tudi v kriminalnem podzemlju, ki morda o primeru kaj vedo in bi po 19 letih lahko to povedali.

Guardian