Pol stoletja prvega mikroprocesorja

Točno pol stoletja mineva od izida prvega komercialno dostopnega mikroprocesorja, ki ga je Intel izdal leta 15. novembra 1971. Čip 4004 je bil 4-bitni mikroprocesor s frekvenco 740 kHz, ki je zmogel izvesti 92.000 ukazov na sekundo. Naslovil je lahko 4 kB programskega pomnilnika in 640 bajtov RAM-a. Čip, ki je bil zgrajen v 10-mikronski tehnologiji in je imel 2300 tranzistorjev, je revolucionarno spremenil elektroniko. Ne le zaradi hitrosti, temveč tudi zaradi cene, saj je bil s 60 dolarji dostopen sleherniku.

Zgodba pa se je začela že nekaj let pred tem, ko je japonsko podjetje Nippon Calculating Machine Intelu predlagalo, da pripravi integrirano vezje za kalkulator Busicom 141-PF. Sprva so načrtovali cel kup čipov, a so se kasneje odločili za štiri bolj vsestranske, med katerimi je bil tudi legendarni Intel 4004. To je predstavljalo izjemen napredek, saj je zmogel toliko kot prejšnji računalniki v velikosti dnevne sobe. Sprememba je bila tolikšna, da je Intel potreboval nekaj let, da je inženirje naučil, kako sploh izdelovati nove izdelke s tem mikroprocesorjem.