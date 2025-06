Po koncu prodaje naprav z Androidom Evropi še pet let posodobitev

Evropska unija bo z 20. junijem 2025 uvedla nova pravila, ki bodo proizvajalce pametnih telefonov in tablic obvezala k zagotavljanju vsaj petih let posodobitev programske opreme in varnostnih popravkov po koncu prodaje posameznega modela.

Evropska zahteva je del širše uredbe o ekološkem oblikovanju in energijskem označevanju, katere cilj je podaljšati življenjsko dobo naprav, zmanjšati elektronske odpadke ter izboljšati pravice potrošnikov. Nova pravila bodo veljala za vse naprave, ki bodo poslane na trg Evropske unije po 20. juniju 2025, in ne bodo retroaktivno vplivala na že prodane modele. Poleg zahtev glede posodobitev bodo proizvajalci morali zagotoviti tudi dostopnost ključnih rezervnih delov, kot so baterije, zasloni in kamere, vsaj sedem let po koncu prodaje modela. Naprave bodo morale imeti tudi energijsko nalepko, ki bo vključevala informacije o energetski učinkovitosti, vzdržljivosti baterije, odpornosti proti prahu in vodi ter oceno popravljivosti.

Nekateri proizvajalci, kot sta Samsung in Google, že ponujajo daljšo programsko podporo, zato bodo nova pravila izzvala predvsem proizvajalce cenejših naprav, kot so Xiaomi, Realme in Vivo, ki pogosto nudijo le dve do tri leta posodobitev. Čeprav se nova uredba formalno nanaša le na države Evropske unije, bi lahko zaradi poenotenja proizvodnih in programskih procesov vplivala tudi na druge trge.