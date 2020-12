Pokončna robotska kmetija

Zagonsko podjetje Plenty razvija računalniško kmetijo, ki jo upravljajo roboti in kjer rastline rastejo v pokončnih linijah.

Kmetija na površini dveh arov proizvede več hrane kot klasična kmetija na dobrih 700 arih. S kmetijo oziroma rastlinami upravljajo roboti, za vse skupaj pa poskrbi umetna inteligenca, ki se neprestano uči o čim bolj učinkoviti postavitvi rastlin in njihovem gojenju. Učinkovitost je izjemna – porabi 95% manj vode na občutno manjši površini od navadnih kmetij.

GO0fRU46ZHc

Take kmetije poskrbijo za čim bolj učinkovito rast sadja in zelenjave tekom celega leta, ne glede na vreme oziroma klimatske pogoje. Zaradi majhne potrebe po prostoru jih lahko postavimo blizu mest, kar zmanjša tudi potrebo po prevozu hrane. Pri tem ne uporabljajo pesticidov in herbicidov, reciklirajo uporabljeno vodo, tudi porabljena energija je v celoti iz obnovljivih virov.

Pri tem je zanimiva predvsem raba umetne inteligence, saj je taka učinkovitost dosegljiva ravno preko nenehnega učenja in prilagajanja – tako po postavitvi kot po količini svetlobe, vlažnosti zraka in zemlje, itd.