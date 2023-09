Objavljeno: 9.9.2023 05:00

Pojavile so se smrtno nevarne knjige o gobarjenju – avtor umetna inteligenca

Pri spletnih trgovcih so se pojavili priročniki o gobarjenju, ki so jih napisali javnosti neznani avtorji. Namenjeni so začetnikom, saj naj bi naučili osnov nabiranja gob in predvsem razlikovanja med užitnimi in strupenimi. Izkazalo se je, da gre za smrtno nevarne knjige – ki jih je napisala umetna inteligenca.

Knjig je res veliko, mnogo izpod peres istega "avtorja", izšle pa so v kratkem razmaku nekaj dni, včasih celo v več jezikih. Podrobni pregled razkrije, da jih je z veliko verjetnostjo napisala umetna inteligenca, kot je ChatGPT. To ni le prevara in neuporabna šara, temveč dejansko škodljiv in celo smrtno nevaren priročnik. Nekatere zelo strupene gobe so opisane enako kot užitne in podobno.

Ozadje ni povsem jasno, a verjetno gre za finančno motivacijo. Uporaba umetne inteligence ne stane praktično nič, knjige pa se vendarle prodajo z dobičkom. Strokovna društva iz tujine na spletu že svarijo, da gre za smrtonosno igračkanje, zato odsvetujejo nakupe.

Orodje ZeroGPT je ugotovilo, da je te "knjige" umetna inteligenca napisala z visoko verjetnostjo. Tudi slike avtorjev so bile računalniško generirane. To pa predstavlja problem, ker je pri tako strokovni in pomembni temi pomembna vsaka beseda, vsak stavek, vsaka slika. Amazon je večino spornih knjig že odstranil, ko so ga opozorili na to.

404Media