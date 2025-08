Objavljeno: 4.8.2025 10:00

Pogovori s ChatGPT-jem so se znašli med rezultati na Googlovem iskalniku

Revija Fast Company je med zadetki Googlovega iskalnika odkrila na tisoče javno dostopnih pogovorov, ki so bili vidni milijonom ljudi po vsem svetu.

Pogovori z umetno inteligentnim pomočnikom ChatGPT so se znašli med zadetki Googlovega iskalnika, pri čemer ni bilo objavljenih neposrednih osebnih podatkov, a so vsebovali dovolj podrobne opise, da bi lahko razkrili identiteto uporabnikov. Po ostri kritiki javnosti je OpenAI odstranil funkcijo ChatGPT, ki je povzročila, da so se zasebni in občutljivi pogovori nekaterih uporabnikov znašli v rezultatih iskanja na Googlu. Pri podjetju so sprva sicer trdili, da je bila funkcija jasno označena, vendar je varnostni direktor Dane Stuckey priznal, da je možnost odkrivanja pogovorov omogočila preveč priložnosti za nenamerno deljenje zasebnih informacij, vključno s podatki o duševnem zdravju, spolnem življenju in travmatičnih izkušnjah. Funkcija je bila zasnovana kot eksperiment za lažje odkrivanje koristnih pogovorov, a jo je podjetje po burnih odzivih odstranilo ter začelo postopek odstranjevanja že indeksiranih vsebin iz iskalnikov.

Kritiki opozarjajo, da gre za nevarno prakso, kjer tehnološka podjetja pogosto uporabljajo splošno populacijo kot testne zajčke. Poleg tega se je razkritje zgodilo v času, ko OpenAI zaradi sodne odredbe že shranjuje izbrisane pogovore za nedoločen čas, kar še dodatno krepi pomisleke glede zasebnosti uporabnikov. OpenAI je obljubil, da bo okrepil varnostne ukrepe, vendar bo za povrnitev zaupanja moral dokazati, da so tovrstne napake preteklost.