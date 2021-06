Podrobnosti o Windows 11, Windows 10 v pokoj leta 2025?

Le nekaj dni pred najavljenim dogodkom (24.6.), kjer naj bi Microsoft spregovoril o novi generaciji operacijskega sistema Windows, so na splet pricurljale prve zaslonske slike novega sistema, ki bo po vsej verjetnosti nosil oznako Windows 11. Poleg slik, ki jih je objavil kitajski spletni portal Baidu, portal The Verge omenja, da po spletu kroži tudi povsem funkcionalna in delujoča različica okolja Windows 11, ki je za zdaj še v zaprtem preizkusu pri povabljencih. Potrudili smo se in jo namestili ;), naš preizkus pa lahko pričakujete v naslednjem Monitorju.

Windows 11 bo imel kar precejšnje spremembe na nivoju uporabniškega vmesnika, z možnostjo uporabe različnih grafičnih oblek (skins), bolj zaobljenimi okvirji in tipkami ter na sredino postavljenim začetnim menijem in orodjarno. V taki obliki močno spominja na osnovne koncepte macOS, pa tudi nedavno prekinjenega razvoja sistema, ki je nosil ime Windows 10X za naprave za mobilne naprave z dvojnimi zasloni. No, če bi vse skupaj premaknili iz sredine na levo stran zaslona, bi hitro videli podobnosti s sedanjimi Windows 10.

Slike prikazujejo tudi spremenjene ikone in povsem na novo oblikovano premično okno za obvestila in dodatke (widgets). Po konceptu ta zelo spominja na rešitve, ki jih proizvajalci uporabljajo na mobilnih telefonih, še bolj pa tablicah. Po drugi strani pa se spomnimo, da dodatki niso povsem nova zadeva, saj smo jih prvič srečali v časih sistemov Windows Vista in Windows 7, a so pri Microsoftu tedanjo smer razvoja opustili.

Za kaj več informacij o novih funkiconalnostih bo treba počakati še kak teden, predvidvamo pa, da Windows 11 s sabo ne bo prinašal zgolj kozmetičnih popravkov.

Najbrž ni slučaj, da je Microsoft tudi uradno oznanil, da bo sedanje okolje Windows 10 s popravki in nadgradnjami vzdrževal do vključno leta 2025, s čimer so dali jasen signal, da prihaja nekaj novega, kar bo zamenjali sedanjo različico Oken.