Objavljeno: 28.10.2025 09:00

Podjetje tožilo youtuberja, ki jim je odklepal ključavnice

Ko je Trevor McNally v enem svojih videoposnetkov z enostavno tehniko odklepanja (ang. shimming) razkril ranljivost ključavnice podjetja Proven Locks, je to sprožilo pravo dramo.

Video odklepanja ključavnice za 130 ameriških dolarjev je postal viralen in si ga je ogledalo več kot deset milijonov ljudi. Sprva se je zdelo, da podjetje razume, kako se soočiti s kritiko, saj so pripravili odzivni video, v katerem so z nekaj humorja priznali napako ter pojasnili, kako delujejo njihove ključavnice, in ponudili rešitve za zaskrbljene uporabnike, kot so varnejši ključavnični mehanizmi. Kmalu pa je podjetje ubralo drugačno pot. Namesto odprte komunikacije so začeli deliti jezno obarvane objave na družabnih omrežjih in sprožili sodni postopek proti youtuberju LockPickingLawyer. Trdili so, da so zaradi njegovih vsebin postali tarča posmeha in spletnega nadlegovanja zaposlenih. A namesto zaščite so s tem dosegli nasprotni učinek, želja po ogledu videa in razpravi o njem je bila še večja. McNally se ni prestrašil in v odgovor objavil dodatne videoposnetke.

Sodna bitka se je sprevrgla v pravo katastrofo za podjetje. Sodnik je odločil, da je videoposnetek satira, ki pa ni nezakonita. Tudi če so nekateri njihovi zaposleni čutili osebni napad, to ni opravičilo za tožbo brez trdne pravne podlage. Vse skupaj je podjetje drago stalo, tako finančno kot na ravni ugleda. Za slednje je poskrbela prava poplava negativne publicitete. Ironično je, da je njihova prva reakcija, čeprav kratka, kazala na zrel in profesionalen pristop, medtem ko je odločitev za pravni spor ta vtis popolnoma izničila.

YjzlmKz_MM8