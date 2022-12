Objavljeno: 8.12.2022 08:00

Podjetje Pepsi prejelo prve električne Tesline tovornjake

Ameriški proizvajalec pijač Pepsi je prejel prve električne tovornjake proizvajalca električnih vozil Tesla, imenovane Semi. Predaja vozil je potekala na posebnem dogodku v Teslini tovarni v mestu Sparks v ameriški zvezni državi Nevada, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vodja podjetja Tesla Elon Musk je na dogodku povedal, da bodo za hitro polnjenje baterij tovornjaka uporabljene nove megavatne ultrahitre polnilne postaje.

Tovornjak naj bi stal 180.000 dolarjev in bo v okviru ameriškega programa subvencij upravičen do davčne olajšave v višini do 40.000 dolarjev, poročanje ameriškega CNBC povzema dpa.

Pri Tesli so popolnoma električne tovornjake Semi predstavili leta 2017. Po prvotnih načrtih bi se proizvodnja vozil morala začeti leta 2019, a so pandemija covida-19 in težave v dobavnih verigah podjetju prekrižale načrte.

V začetku oktobra je Musk preko Twitterja sporočil, da je Tesla po več letih prelaganj zagnal proizvodnjo tovornjakov. Kot je napovedal, so 1. decembra prve tovornjake s približno 800-kilometrskim dometom začeli dostavljati podjetju Pepsi.

Kmalu po predstavitvi vozil leta 2017 je družba PepsiCo naročila 100 električnih tovornjakov Semi, da bi z njimi dopolnila svoj vozni park. Podjetje je sprva pričakovalo dobavo 15 tovornjakov za projekt, s katerim naj bi svojo tovarno Frito-Lay Modesto v Kaliforniji spremenilo v obrat z ničelnimi emisijami, navaja dpa.

Med interesenti za Teslove tovornjake je več logističnih podjetij, kot so Fedex, DHL in UPS, pa tudi trgovec Walmart.

Čeprav je bil Semi prvi napovedani popolnoma električni tovornjak, so bili v obdobju njegovega razvoja na trg poslani podobni tovornjaki, vključno z električnimi tovornjaki podjetij Renault Trucks, Daimlerja in tudi Nikole, še navaja dpa.

STA