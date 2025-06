Objavljeno: 27.6.2025 09:00

Podjetja nočejo Copilota, ker zaposleni raje uporabljajo ChatGPT

Microsoft kljub velikim naporom (beri: finančnemu vložku) podjetjem težko proda storitve umetne inteligence Copilot.

Bloomberg poroča, da ima Microsoft težave pri uvajanju umetno inteligentnega pomočnika Copilot v podjetjih, ker zaposleni raje uporabljajo ChatGPT. Čeprav Copilot uporablja enake modele kot ChatGPT in nudi podobne funkcije (od povzetkov informacij do pisanja e-pošte in analize podatkov), mu prednost prvega na trgu in večja uporabniška baza OpenAI-ja še vedno dajeta odločilno prednost. Skratka, ker zaposleni doma uporabljajo ChatGPT, ga želijo tudi v službi.

Primer takšnega podjetja je Amgen, ki je zakupilo 20.000 licenc za storitev Copilot, vendar zaposleni po več kot letu dni še vedno raje uporabljajo ChatGPT. Microsoft sicer računa na dolgoletne odnose s korporativnimi IT oddelki, a to očitno ni več dovolj. ChatGPT ima trenutno skoraj 800 milijonov tedenskih aktivnih uporabnikov in tri milijone plačljivih poslovnih naročnikov, medtem ko Copilot že leto dni stagnira pri 20 milijonih uporabnikov. Zdi se, da je na delu karma. Podobno prednost je nekdaj namreč imel (in jo še ima) Microsoft, ko so ljudje zaradi dostopnih piratskih kopij operacijskega sistema Windows in pisarniškega paketa Office, ki so jih uporabljali doma, oboje izsilili tudi v podjetjih.