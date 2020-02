Podjetja vse bolj uporabljajo hipercentre

Večja skalabilnost in agresivna cenovna politika sta verjetno poglavitna razloga, da se vse več podjetij po svetu, še posebej pa v ZDA odloča za uporabo storitev v tako imenovanih hipercentrih (hyperscalers) za uporabo storitev v oblaku v primerjavi z manjšimi ponudniki storitev. Po ugotovitvah raziskave družbe IHS Markit se obenem trenutno hitreje povečuje uporaba storitev v javnem ter hibridnem oblaku, kjer zopet v ospredje prihajajo hipercentri, kot storitve v podatkovnih centrih drugega nivoja (tako imenovani Tier 2 centri).

Kot hipercentre označujemo tiste podatkovne centre, ki imajo več kot deset tisoč strežnikov in nudijo tako rekoč neomejeno skalabilnost resursov za izvajanje storitev. To je še posebej iskano pri uporabi nove generacije aplikacij, ki temeljijo na konceptu skalabilnih storitev brez strežnikov (serverless). Verjetno ni nič čudnega, če hipercenter ponujajo predvsem velikani, kot so Amazon, Microsoft, Google, IBM in podobna podjetja.

Raziskava navaja oceno, da se bo delež uporabe tovrstnih centrov v prihodnje še povečal. Danes menda storitve hipercentrov uporablja 59% podjetij, bo v naslednjem letu ta delež narasel na 65%. To se da razložiti tudi s pogledom na primerjavo rasti posameznih oblik uporabe storitev v oblaku.

Čeprav bo največja absolutna rast še naprej pri storitvah v javnem oblaku (71% na letni osnovi), raziskava kaže, da bo to le okoli 3% več kot rast v letošnjem letu. Bistveno hitreje bodo rasle uporaba hibridnih oblakov (skok rasti iz 57% na 68%), zasebnih oblakov na oddaljeni lokaciji (iz 25% na 36%) in kombinacije različnih oblakov imenovane multi-cloud (skok iz 24% na 36%).