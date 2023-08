Podjetja v EU se soočajo s težavami pri zaposlovanju strokovnjakov za IKT

Informacijska in komunikacijska tehnologija (IKT) je hitro postala sestavni del delovanja podjetij. Toda v državah EU postaja pomanjkanje kakovostnih strokovnjakov za to področje čedalje večja težava in ovira za nadaljnji razvoj gospodarstva. To še posebej velja za Slovenijo, ki je država z največjim primanjkljajem v celotni Evropski Uniji.

Lani je skoraj 1 od 10 (9,5 %) podjetij v EU poročalo, da je leta 2021 zaposlilo ali poskušalo zaposliti strokovnjake za IKT, 62,8 % teh podjetij pa je imelo težave pri zapolnitvi teh prostih delovnih mest. Glede na velikost podjetij je bil delež podjetij, ki so zaposlovala ali poskušala zaposlovati, a so se soočila s težavami, bistveno višji med velikimi podjetji (72,2 %). Kljub temu sta bila deleža visoka tudi med srednjimi (63,7 %) in malimi podjetji (59,9 %).

Med članicami EU, je imelo težave pri zapolnitvi prostih delovnih mest za IKT več kot tri četrtine podjetij, ki so zaposlovala ali poskušala zaposliti strokovnjake za IKT, največ v Sloveniji (78,0 %), na Češkem (77,0 %) in v Nemčiji (76,6 %). Tesno sta sledila Luksemburg (70,9 %) in Nizozemska (70,4 %), pri čemer se znaten delež podjetij sooča z enakimi težavami.

Najnižje deleže so zabeležile Španija (32,8 %), Bolgarija (46,0 %), Poljska (46,5 %), Slovaška (51,4 %) in Ciper (54,5 %). Težave, s katerimi so se podjetja srečevala pri zaposlovanju strokovnjakov za IKT, so bile pomanjkanje prijav, pomanjkanje ustreznih kvalifikacij in izkušenj ter visoke pričakovane plače.