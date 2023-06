Podjetja pogosto obžalujejo svoje odločitve o tehnoloških nakupih

Podjetje Gartner je nedavno opravilo zanimivo raziskavo med odločevalci za tehnološke nakupe v podjetjih, ki kaže precej klavrno sliko zlasti pri podaljševanju in širitvi pogodb za najem programske opreme kot storitev. Kar 60% odločevalcev v podjetjih je navedlo, da obžalujejo skoraj vsako preteklo odločitev pri sklepanju tovrstnih pogodb. Z leti se razmere samo še slabšajo, saj je rezultat tokratne ankete za 6% slabši od podobne raziskave iz leta 2020.

Obžalovanje je problem, ki so ga pri Gartnerju zabeležili že pred mnogimi leti, vendar se razmere glede izkušnje pri sklepanju nakupov samo še slabšajo. Analitiki se zato že sprašujejo, ali podjetja v nov cikel nakupov pravzaprav že vstopajo z negativnim stališčem, zagotovo pa so mnenja, da bi bilo treba ne tem področju nekaj spremeniti.

Glavni razlogi za obžalovanje kupcev so stresne in negativne pretekle izkušnje pri obnovi pogodb, slaba komunikacija in predvsem ogromno število opcij, med katerimi je treba izbirati. Posledica je ta, da kupci skoraj nikoli nimajo občutka, da so se odločili za pravo možnost. Razlogi za slabo izkušnjo so tudi znotraj samih podjetij, predvsem kar se tiče razdrobljenosti zahtev, različnih potreb po oddelkih ali ekipah in zapletenih postopkov za pripravo proračunskih načrtov.

Gre za zapletene okoliščine, ki se tako pri ponudnikih, kot kupcih pravilom ne izboljšujejo, prej nasprotno. Pri Gartnerju zato menijo, da bi morali med cikli nakupov in podaljševanj pogodb na obeh straneh nakupnega procesa postoriti več. Ponudniki in kupci bi morali prej zaznati vire ter razloge za obžalovanje, pomagati izvesti revizijo odločitev in identificirati prave potrebe in pričakovanja.