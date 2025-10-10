Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 10.10.2025 07:00 | Teme: Gartner, raziskave, umetna inteligenca

Podjetja oklevajo: kljub navdušenju nad avtonomnimi AI agenti le peščica načrtuje njihovo uvedbo

Le 15 % vodilnih IT oddelkov v podjetjih razmišlja o pilotnem, delnem ali polnem uvajanju popolnoma avtonomnih AI agentov, kaže raziskava Gartnerja med 360 organizacijami z vsaj 250 zaposlenimi. Ta številka jasno kaže, da navdušenje okrog samostojnih AI rešitev trči ob realnost uvajanja v velikih sistemih.

Večina anketiranih sicer že eksperimentira z AI agenti v nekaterih oblikah, približno tri četrtine jih je vsaj pilotno uvedlo v organizacijo. A prehod na prave, popolnoma avtonomne agente se pogosto izkaže za veliko večji zalogaj. Le 12 % močno soglaša, da bi ti agenti v 2–4 letih lahko nadomestili obstoječe aplikacije, medtem ko jih le 7 % verjame, da bodo zamenjali ljudi v enakem obdobju.

Velik delež vprašanih (74 %) se boji, da predstavljajo AI agenti nov vektor za napade na digitalno infrastrukturo podjetij, medtem ko le 19 % izraža visoko ali popolno zaupanje v sposobnost ponudnikov, da zaščitijo pred halucinacijami, nepredvidenimi, netočnimi izhodi sistema.

Naslednji izzivi vključujejo naraščajoče stroške, nejasno poslovno vrednost in nezadostne mehanizme nadzora — pogoje, zaradi katerih naj bi več kot 40 % projektov z agentic AI po oceni raziskave odpovedalo do konca leta 2027. Tudi nekatera velika imena iz sveta tehnologije so že ubrala korak nazaj.

Podjetja, kot sta Klarna in Duolingo, so se umaknila od začetnih poizkusov uvedbe popolne avtonomije. Salesforce, sicer velik zagovornik LLM-agentov, je sporočil, da ti ne izpolnjujejo pričakovanj glede varnosti podatkov in sposobnosti obvladovanja večstopenjskih nalog.

Po mnenju Gartnerja je večina vodij prepričana, da agenti ne bodo postopoma zamenjali obstoječih aplikacij ali zaposlenih v naslednjih letih. Uvajanje bo zato odvisno od tega, kako podjetja prilagodijo svoje delovne tokove in kako dobro vključijo tehnologijo v obstoječe procese. Sama tehnologija pa ne bo zadostovala.

