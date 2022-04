Podjetja nasedla hekerjem in izročila osebne podatke uporabnikov

Apple, Facebook in Discord so v vsaj enem primeru posredovali podatke o svojih uporabnikih hekerjem, ki so se pretvarjali, da so organi pregona. Medtem ko Facebook in Apple tega uradno nista potrdila, je Discord uradno potrdil, da so prejeli elektronsko pošto z legitimnega naslova, ki pa so ga bili ugrabili hekerji.

Za izročitev podatkov so načeloma nujne sodne odredbe, ki morajo biti priložene tovrstnim zahtevkom. A obstaja tudi mehanizem za izredni dostop (Emergency Data Request), ki se temu izogne in se uporabi, kadar je v neposredni nevarnosti človeško življenje ali drugih sorodnih primerih, kjer ni možno odlašati. In prav te zahtevke so izkoristili hekerji.

Po neuradnih podatkov so pridobili osnovne uporabniške podatke, kot so naslov, telefonska številka in IP-naslov. Primeri segajo v leto 2021. To niso osamljeni primeri, saj jih je prijel tudi Snap. Discord je uradno povedal, da na take zahtevke odgovorijo v manj kot uri in da so v konkretnem primeru ugotovili, da je naslov legitimen. Žal pa niso vedeli, da so ga bili zavzeli hekerji.

Facebook je v prvem lanskem polletju prejel 21.700 nujnih izrednih zahtevkov in se je v 77 odstotkih tudi odzval. To je eden izmed razlogov, zakaj so hekerji začeli uporabljati ta način. Apple je na primer potrdil, da imajo uradno platformo za izročanje podatkov, a da spremljajo in se odzivajo tudi na elektronsko pošto, če izvira z uradnih elektronskih naslovov uradnih organov.

Bloomberg in Krebs on Security