Objavljeno: 21.8.2023 08:00

Podcasti brez besed na Spotifyu ustvarjalcem prinašajo milijone

Spotify je ugotovil, da vsako leto plača 35 milijonov evrov oglaševalskih prihodkov ustvarjalcem podcastov, v katerih se ne spregovori niti ena beseda. Gre za posnetke belega šuma, ki so med poslušalci na platformi zelo priljubljeni, algoritem pa jih zaradi hrošča streže še pogosteje.

Vse od leta 2019, ko so prevzeli aplikacijo Anchor, Spotify gradi ekosistem podcastov, med drugim tudi številnih ekskluzivnih. A niso vsi klasični. Med njimi so tudi "podcasti", ki predvajajo zvoke morje, žvrgolenje ptic in druge sproščujoče zvoke, ki jih imajo ljudje za ozadje med delom. Ti so zelo dobičkonosni, saj samo od reklam med temi posnetki ustvarjalci zaslužijo tudi več kot 15.000 evrov na mesec. Dohodek je odvisen od števila poslušanj, kjer ima Spotifyev algoritem veliko vpliva. Ta algoritem pa zelo rad streže prav – podcaste.

Da ima Spotify s tem težavo, so se zavedli letos. Možnih ukrepov je bilo več, a za zdaj Spotify še ni ukrepal, zato ti podcasti ostajajo na platformi. V nekaterih primerih Spotify posamezne epizode odstrani, kaj več pa ne postorijo.