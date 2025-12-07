Podatkovni centri v zemeljski orbiti

Prihodnost umetne inteligence se morda ne bo oblikovala na Zemlji, temveč v orbiti. Tako razmišlja tudi Google skupaj z drugimi velikani, ki raziskujejo možnost postavitve podatkovnih centrov v vesolju. Njihov ambiciozni načrt, poimenovan Project Suncatcher, predvideva uvajanje satelitov, opremljenih z zmogljivimi procesorji za strojno učenje, ki bi delovali na stalno sončno energijo. Ideja je provokativna: reševanje energetskih in infrastrukturnih omejitev, s katerimi se sooča svet globalnih storitev AI.

Po načrtih naj bi že leta 2027 v orbito poleteli prvi testni sistemi, majhne enote z računalniškimi “omarami”, nameščenimi na satelitih. Tam naj bi poganjali manj zahtevne AI naloge s komunikacijo prek laserskih povezav, seveda brez klasičnih podzemnih optičnih kablov. Takšno postavitev motivira dejstvo, da sončna svetloba nad Zemljino atmosfero omogoča skoraj neprekinjeno energijo, hkrati pa vakuum in vesoljsko hlajenje omogočata učinkovitejše odvajanje toplote.

Poleg Googla nameravajo v to vesoljsko tekmo vstopiti tudi drugi: Amazon že razvija satelitsko infrastrukturo, primerno za razširjeno AI obdelavo na robu omrežja, medtem ko xAI, podjetje, povezano z Elonom Muskom, skupaj z vesoljsko družbo SpaceX razmišlja o velikih "orbitnih farmah" za treniranje naprednih modelov.

Vesoljske ambicije pa prinašajo tudi številne izzive: od vprašanja odpornosti čipov na sevanje, usklajevanja satelitov na tesnih orbitah, omejitve pasovne širine za prenos podatkov, do skrbi zaradi kopičenja vesoljskih odpadkov in vpliva na astronomijo. Kljub temu raziskovalci opozarjajo, da bi lahko povratna uporaba toplote in prehod na obnovljivo energijo pomenila korak k trajnostnejši infrastrukturi.

Google sam priznava, da je Project Suncatcher dolgoročen eksperiment; trenutno ne gre za takojšnjo zamenjavo obstoječih podatkovnih centrov, temveč za preizkus koncepta, ki bi lahko do sredine naslednjega desetletja postal vsaj delno realnost. Hkrati ostaja odprto vprašanje, ali bosta investicija in ogromno tehnično tveganje dejansko prinesla dolgoročne koristi.

Če bo ideja zaživela, bi to lahko predstavljalo prelomnico ne le za razvoj AI infrastrukture, temveč za celoten način, kako Zemljani izkoriščamo vesolje. Sončni energiji, ki je nad našimi glavami ne zmanjka, bi kmalu lahko sledili ogromni strežniki, tiho lebdeči v tišini orbite.