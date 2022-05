Podatkovni centri na Irskem porabijo več elektrike kot celotno podeželje

Irska je v Evropski Uniji tista država, kjer se nahaja največ podatkovnih centrov, s katerimi nudijo storitve celotni Evropi, pa tudi širše. Toda Irska se zdaj sooča z izrazitim skokom porabe električne energije, ki jo porabijo številni podatkovni centri v državi. Zadnji podatki irskega centralnega statističnega urada (CSO) kažejo na to, da podatkovni centri zdaj porabijo več energije, kot praktično celotno podeželje te otoške države.

V letu 2021 je porabe energije za ta namen poskočila kar za tretjino glede na leto 2020, ki je že samo po sebi bilo zaradi pandemije rekordno. CSO poroča, da so za potrebe delovanja podatkovnih centrov lani porabili kar 14% celotne energije, ki jo porabi Irska. Irsko podeželje, kjer živi kar 36,35% vseh Ircev, je lani porabilo le okoli 12% vse energije v državi. Na Irskem sicer v mestnem okolju porabijo okoli 21% vse energije.

Kako velik skok to pomeni za to državo, jasno nakazuje podatek iz leta 2015, ko je delež energije za podatkovne centre predstavljal le okoli 5% celotne porabe. Medtem ko je od leta 2015 celotna poraba elektrike na Irskem zrasla za okoli 16%, se je poraba elektrike v podatkovnih centrih povečala iz 290 GWh na 1.058 GWh na kvartal.

Po zadnjih podatkih na Irskem deluje 70 velikih podatkovnih centrov, med katerimi so predvsem tisti od družb Amazon, Facebook, Google in Microsoft. Samo v letu 2020 so zgradili 10 novih centrov, za katere so vlagatelji porabili 7 milijard evrov. Še enkrat toliko bodo predvidoma porabili do leta 2026 za operativno delovanje teh podatkovnih centrov.

Čeprav informacijska industrija in podatkovni centri tvorijo zelo pomemben vir prihodkov za Irsko gospodarstvo, so v javnosti vse pogostejše kritike zaradi te neobrzdane rasti. Javnost predvsem zahteva, da lastniki podatkovnih centrov zagotovijo trajnostno vzdržne vire električne energije, ki ne bodo obremenjevali okolja in zahtevali nove posege v energetski sistem države.