Podatkovni centri bi lahko ostali brez energije v dveh letih

Nobena skrivnost ni, da podatkovni centri, tudi zaradi pohoda tehnologije umetne inteligence, porabijo ogromno električne energije. Strokovnjakli menijo, da je situacija veliko hujša, kot si misli javnost. V kolikor se ne bo spremenila energetska politika, bo za podatkovne centre zmanjkalo zadostne energije v naslednjih 18 do 24 mesecih.

Najnovejše poročilo Mednarodne agencije za energijo (IEA) je pokazalo, da so leta 2022 podatkovni centri porabili 460 teravatnih ur (TWh) energije, kar je tedaj predstavljalo okoli 2 % celotne svetovne porabe električne energije. Velik del te porabe predstavljajo računalniške in hladilne funkcije v podatkovnih centrih.

Poročilo tudi napoveduje, da se bo poraba električne energije v podatkovnih centrih do leta 2026 podvojila. Razloge pripisuje zlasti povečanju delovnih obremenitev, ki zahtevajo veliko energije, kot sta umetna inteligenca in rudarjenje kriptovalut.

Zaskrbljujoče je predvsem dejstvo, da proizvodne zmogljivosti za dodatno električno energijo, sploh če k temu še dodamo birokratske ovire (dovoljenja) razvijajo bistveno počasneje kot povpraševanje. V ZDA je za pridbitev dodatnoih virov energije in ustreznih dovoljenje treba v povpreču čakati vsaj tri leta, v silicijevi dolini menda celo okoli 7 let.

Še huje pa je v Evropi. Dobavni roki na nejvečjih trgih, kot so Frankfurt, London, Amsterdam, Pariz in Dublin znašajo zdaj tja do osem let. Če k temu dodamo, da vzporedno z vedno večjo porabo energije za podatkovne centre narašča tudi poraba za druge namene, denimo električno mobilnost, trenutne razmere kažejo na prihod večike nestabilnost na energetskih trgih, kar bo poseldično vplivalo na ceno električne energije.

Veliki podatkovni centri si prizadevajo situacijo rešiti z uporabo različnih strategij. Nekateri operaterji podatkovnih centrov že postavljajo svoje sisteme v bližino virov zemeljskega plina ali vodne energije. Amazon je nedavno enega od svojih podatkovnih centrov postavil poleg jedrske elektrarne. Tudi na splošno večina v industriji meni, da bo v prihodnje uporaba jedrske energije skoraj neiogibna za zadovoljevanje povečanih potreb, čeprav so danes v ospredju predvsem rešitve za pridobivanbje energije iz obnovljivih virov. A to najbrže ne bo dovolj.