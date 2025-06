Podatkovni analitiki prevzemajo vodilno vlogo pri strategijah umetne inteligence

Nedavna raziskava analitske družbe Gartner razkriva, da kar 70 % vodij podatkov in analitike zdaj nosi glavno odgovornost za oblikovanje strategije umetne inteligence (UI) in operativnega modela v svojih organizacijah. Ta premik poudarja naraščajočo vlogo podatkovnih vodij v digitalni preobrazbi podjetij.

Raziskava, izvedena med septembrom in novembrom 2024, je zajela 504 vodilnih strokovnjakov za podatke in analitiko po vsem svetu. Rezultati kažejo, da se vloga analitikov hitro razvija, saj se podjetja vse bolj zanašajo na podatkovno podprte odločitve in integracijo UI v svoje poslovne procese.

Opazno je tudi povečanje števila analitikov, ki poročajo neposredno izvršnemu direktorju (CEO). Leta 2025 jih je bilo takšnih 36 %, kar je občutno več kot 21 % leto prej. To kaže na večje priznanje strateške pomembnosti podatkov in UI na najvišjih ravneh upravljanja.

Obenem Gartner ocenjuje, da bo do leta 2027 kar 75 % analitikov, ki ne bodo ključni za uspeh UI v svojih organizacijah, izgubilo svoje vodilne položaje. To poudarja potrebo po nenehnem prilagajanju in razvoju kompetenc na področju UI.

Analitiki Gartnerja so opredelili tri možne smeri razvoja vloge analitikov. Prva je strokovni vodja podatkov in analitike, ki se osredotoča se na upravljanje podatkov, poslovno inteligenco in poročanje, običajno v okviru IT oddelka. Druga je povezovalni analitik, ki deluje kot most med vodstvom in UI pobudami, integrira podatkovne rešitve v izdelke in storitve ter spodbuja UI agendo.

Tretja je mešanica različnih vlog, imenujemo jo lahko “pionirski analitik”. Združuje vloge CDO, vodje analitikov in vodje UI, vodi organizacijske spremembe, skrbi za etično uporabo UI in celostno upravljanje podatkov. Ta razvoj vloge analitikov odraža širši trend, kjer podatkovni vodje postajajo ključni akterji pri oblikovanju in izvajanju strategij UI. Njihova sposobnost povezovanja podatkovnih vpogledov z operativnimi cilji organizacije jih postavlja v središče digitalne preobrazbe.