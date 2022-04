Podatkovne zbirke se selijo v oblak

Družba Gartner je objavila najnovejšo raziskavo trga podatkovnih strežnikov, ki še naprej raste hitreje kot številne druge informacijske tehnologije. Trg podatkovnih strežnikov je bil leta 2021 vreden že 80 milijard dolarjev, kar je 22,3% več kot v letu 2022.

Trg podatkovnih strežnikov strmo narašča že peto leto zapored, v tem obdobju pa se je vrednost prodanih izdelkov več kot podvojila. Glavni razlog je brez dvoma skokovita rast uporabe podatkovnih zbirk in strežnikov v oblaku. Storitve dbPaaS so v letu 2021 prispevale kar 39,2 milijard dolarjev prihodkov, kar pomeni, da se v oblaku ustvari že 49% celotne prodaje podatkovnih strežnikov.

Druga zanimivost na tem področju je precejšnje nihanje v priljubljenosti posameznih izdelkov in proizvajalcev. Na vrhu sicer drugo leto zapored najdemo družbo Microsoft, ki obvladuje 24% tega trga. Na drugo mesto se je zavihtel Amazon s svojimi podatkovnimi storitvami v okviru storitev AWS. Te storitve so s 23,9% trga domala že dohitele prvo mesto in se v štirih letih povzpele čez precej bolj uveljavljene družbe.

Oracle je s 20,6% trga na tretjem mestu in beleži že tretje leto zapored padec priljubljenosti in položaja. Oracle je od leta 2017 padel iz 36,1% na le 20,6% trga, zlasti z manj konkurenčno strategijo v oblaku. Na četrto mesto se je zavihtel Google, kar še dodatno potrjuje, da je prihodnost trga podatkovnih strežnikov zlasti v oblaku. Na petem mestu je IBM, ki z leti tudi nekoliko zgublja tržni položaj, a manj kot Oracle.

V časih oblačnih storitev pa je prav tako zanimiv podatek, da se skupni tržni delež največjih petih ponudnikov z leti kljub vsemu zmanjšuje glede na preostanek trga. Lani se je tako ta seštevek zmanjšal iz 86,9% na “le” 80,6%.Očitno je na tem področju zopet več priložnosti za manjše, a inovativne ponudnike.