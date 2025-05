Objavljeno: 22.5.2025 20:00

Pocket se poslavlja

Ena najbolj priljubljenih aplikacij za kasnejše branje se bo po več letih delovanja zaprla.

Od 22. maja 2025 aplikacije Pocket ne bo več mogoče prenesti z mobilnih tržnic, prav tako pa bo onemogočen nakup naročnine na storitev Pocket Premium. Obstoječi uporabniki bomo do 8. julija še vedno lahko uporabljali aplikacijo in razširitve za brskalnik, vendar se bo nato storitev dokončno poslovila. Izvoz shranjenih člankov, vključno z naslovi, povezavami, zapiski in označenimi deli, bo mogoč do 8. oktobra prek posebne izvozne strani. Po tem datumu bodo vsi računi in podatki trajno izbrisani.

Naročene novice Pocket Hits bodo dostavljali še naprej, od 17. junija pod novim imenom. Več podrobnosti o preoblikovani vsebini bodo razkrili 14. junija. Uporabnikom, ki imajo vprašanja ali potrebujejo pomoč pri izvozu podatkov, je na voljo ekipa za podporo prek uradnega podpornega centra.