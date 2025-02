Po posodobitvi Windows ne deluje raziskovalec File Explorer

Microsoftova zadnja varnostna posodobitev za Windows 11, znana kot KB5051987, je prinesla več varnostnih popravkov in izboljšav, a hkrati povzročila nove težave.

Uporabniki, ki so v operacijskem sistemu Windows namestili posodobitev KB5051987, poročajo o težavah z raziskovalcem datotek (File Explorer), težavah pri nameščanju posodobitve in drugih nepričakovanih napakah. Raziskovalec postane neodziven pri odpiranju imenikov Namizje, Dokumenti in Slike, se ne želi zagnati iz iskalne vrstice ali namizja ter pri kliku na puščico ob izbranem imeniku ne pokaže podrejenih elementov. Nekateri uporabniki poročajo tudi o težavah z nameščanjem KB5051987, pri čemer se postopek ustavi pri 96 % in javi napako, prikaže sporočilo, da posodobitev ni mogoče namestiti zaradi manjkajočih datotek, ali se zatakne pri 0 % in ostane tam več ur (MSI). Poleg težav s File Explorerjem in namestitvijo posodobitve se pojavljajo tudi druge napake, kot so zatikajoča se miška, nezaznavanje kamere, težave z aplikacijami .NET v Windows Sandboxu, napačno prikazana življenjska doba baterije in nezmožnost kopiranja elementov Microsoftovega Worda iz zgodovine odložišča.

Microsoft še ni izdal uradnega popravka za naštete težave, uporabnikom pa svetujejo potrpežljivost ali ročno odpravljanje napak. Slednje vključuje brisanje vsebine mape SoftwareDistribution v C:\Windows in ponovni poskus posodobitve.