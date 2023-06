Objavljeno: 14.6.2023 07:20

Po novem digitalni vizumi za EU

Države članice in Evropski parlament so se danes dogovorili o pravilih za digitalizacijo vizumskega postopka. Predlog uredbe uvaja možnost vloge za vizum prek spleta in nadomešča trenutno vizumsko nalepko z digitalnim vizumom. Cilj predloga je narediti postopek za pridobitev vizuma učinkovitejši in izboljšati varnost schengenskega območja.

Digitalni vizum bo potnikom olajšal postopek prijave, poenostavil upravni postopek in povečal varnost schengenskega območja, na primer z zmanjšanjem tveganja ponarejanja in kraje vizumske nalepke.

Čeprav so vizumske vloge in odločitve danes že elektronsko evidentirane v vizumskem informacijskem sistemu (VIS), sta bila dva pomembna koraka še vedno papirnata, in sicer prošnja za pridobitev vizuma ter vizumska nalepka v potnem listu.

"Novi e-vizumi tako pomenijo hitrejše, bolj enostavne, cenejše in tudi bolj podatkovno varne vizumske postopke," je ob doseženem dogovoru danes poudaril evropski poslanec Matjaž Nemec, sicer poročevalec za ta dosje.

Kot je ob tem še pojasnil poslanec iz Slovenije, so v pogajanjih uspeli doseči dogovor o povsem novem členu, ki vzpostavlja pomembne varovalke na področju varovanja in obdelave osebnih podatkov.

Novi zakon - ki bo začel veljati, ko bo uradno sprejet - bi večini ljudi, ki potrebujejo vizum za obiske v EU, omogočil, da se prijavijo prek spleta, namesto da se obrnejo na konzulat ali urad za izdajo vizumov. Za vizum EU bodo lahko zaprosili prek enotnega evropskega portala.

Pomembna sprememba novega sistema bo tudi neomejena veljavnost vizumov. Ti so bili namreč do sedaj vedno vezani na veljavnost potnega lista. Po preteku veljavnosti potovalnega dokumenta si bo lahko imetnik vizuma za zgolj 20 evrov potrdil veljavni vizum v novem osebnem dokumentu, je poudaril Nemec, ki je dejstvo, da je parlamentu uspelo doseči zmanjšanje pristojbine, označil kot pogajalski uspeh.

Začasni dogovor o predlogu, ki ga je Evropska komisija predstavila maja lani, morajo potrditi še države članice, preden se lahko začne postopek sprejemanja v Svetu in Evropskem parlamentu.

Članice schengenskega območja je skoraj vseh 27 držav EU razen Cipra, Irske, Bolgarije in Romunije. Evropska unija omogoča vstop brez vizumov za državljane iz več kot 60 držav zunaj unije.

STA