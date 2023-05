Po dveh letih vam Google pobrisal račun

Diamanti so za vedno, vse ostalo pa počasi razpada. Googlovi računi niso izjema, saj so v podjetju včeraj spremenili politiko ohranjanja neaktivnih računov. Odslej bodo po dveh letih od zadnje uporabe profile nepovratno pobrisali.

Google pravi, da s tem preprečujejo zlorabe za pošiljanje spama. Opuščeni računi zelo verjetno nimajo nastavljene dvostopenjske avtentikacije, zato jih sčasoma shekajo nepridipravi, ki jih potem uporabljajo za svoje nečedne posle. Sem sodijo zlasti razpošiljanja spama in kraje identitete, saj je na Gmail vezana kopic drugih storitev, kjer lahko ponastavimo geslo. Ob tem pa Google s tem tudi privarčuje, saj brisanje podatkov iz opuščenih računov prihrani prostor in s tem denar. Zato se podjetjem, ki za svoje profile plačujejo, ni bati ničesar. Dokler priteka denar od naročnine, ne bo pobrisano nič.

In kaj aktivna uporaba? Branje ali pošiljanje e-pošte, uporaba Google Drive, gledanja YouTuba, prenos aplikacija prek Play Stora, uporaba iskanja ali prijava v storitve tretjih proizvajalcev z Googlovimi žetoni. To navajamo tudi zato, da ponazorimo, kako široko je prepleten Googlov ekosistem in kaj vse vedo o nas. Situacija ni povsem jasna za Google Photos, kjer se aktivnost meri ločeno – zato se lahko zgodi izbris le-teh.

Kdor ima račun neaktiven že več kot dve leti, ima do decembra letos čas, da ga dregne.