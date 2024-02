Plex s plačljivo izposojo filmov

Večpredstavnostni strežnik Plex, ki si je sloves pridobil kot zatočišče piratskih serij in filmov, ponuja plačljive naslove za izposojo.

Ni skrivnost, da želi Plex postati središče večpredstavnosti, kjer bi se uporabniki selili iz ene naprave na drugo in bili vedno postreženi na enak in zvezen način. Posameznika želi zaščititi pred nenehnim preklapljanjem aplikacij, nezanesljivo dostopnostjo medijev in hitro naraščajočimi cenami naročnin. Obenem bi se rad otresel piratskih tonov v barvah, ki ga krasijo. Po brezplačnem predvajanju nekaterih (starejših ali manj zanimivih) vsebin z oglasi, je zdaj v ZDA začel ponujati tudi plačljivo izposojo novejših filmov, ki si jih je moč ogledati na različnih platformah, na katerih biva odjemalec Plex. Prvi nabor filmov, ki so na voljo za najem, vključuje več kot 1000 naslovov, med katerimi so Barbie, Aquaman and the Lost Kingdom, Mission: Impossible - Dead Reckoning, Wonka, PAW Patrol: The Mighty Movie in drugi. Cene posameznih naslovov se trenutno gibljejo od 3,99 do 5,99 USD. Kot je običajno za digitalne najeme, ima uporabnik ob izposoji 30 dni časa, da začne z ogledom, ki ga mora nato dokončati v 48-ih urah.