Plex opozarja pirate

Plex, priljubljena programska oprema za organizacijo in ogled videoposnetkov, se loteva gostiteljskih storitev, ki podpirajo piratsko vsebino.

Podjetje je obvestilo uporabnike, da je njihov medijski strežnik povezan s storitvijo, ki krši njihove pogoje uporabe. Čeprav Plex ni natančno navedel, katera gostiteljska storitev je problematična, uporabniki sumijo, da gre za spletno podjetje Hetzner. Stranke imajo čas do 12. oktobra, da najdejo drugo rešitev, sicer bodo imele težave z dostopom prek Plexa. Uporabniki Plexa, ki uporabljajo Hetzner, so zaskrbljeni, da prepoved ne bo razlikovala med zakonitimi in nezakonitimi uporabniki. Na forumih Plexa so izrazili skrb, da se blokada ne osredotoča le na tiste, ki kršijo pravila, ampak tudi na tiste, ki delujejo zakonito.

Plex je že dolgo v vojni proti piratstvu. Leta 2020 je bil deležen kritik skupine CreativeFuture zaradi možnosti deljenja vsebine med uporabniki, kar mnogi ponudniki dojemajo kot obliko piratstva. V luči tega se je podjetje odločilo blokirati dostop do določenih gostiteljskih storitev, ki so v nasprotju s pogoji uporabe Plexa. Piratstvo je tudi sicer že precej časa velik izziv za medijsko industrijo. Poznavalci ocenjujejo, da sta piratstvo in deljenje gesel pretočnih storitev ponudnikom video vsebin doslej povzročila 20 milijard ameriških dolarjev izgube, pri čemer bo številka do leta 2027 narasla na več kot 113 milijard.