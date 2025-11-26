Plex bo zahteval naročnino

Plex je začel uveljavljati spremembe, napovedane marca.

Oddaljeni dostop do osebnega medijskega strežnika brez naročnine ni več mogoč. Do zdaj so lahko uporabniki zunaj lastnikove domače mreže brezplačno dostopali do njegove knjižnice filmov in serij, medtem ko mora odslej lastnik strežnika imeti Plex Pass (6 evrov na mesec) ali oddaljeni uporabnik kupiti svojo naročnino, bodisi Plex Pass ali cenejši Remote Watch Pass za 2 USD na mesec.

Nova pravila so začela veljati 29. aprila, vendar jih Plex uvaja postopoma. Prvi so na vrsti uporabniki Roku OS, kjer je naročnina že zdaj obvezna za oddaljeni pretok. Kot je zapisal uslužbenec Plexa na forumu, bo enaka zahteva leta 2026 uvedena še na Fire TV, Apple TV, Android TV in vse aplikacije drugih razvijalcev, ki uporabljajo Plexov programski vmesnik API.

Podjetje potezo utemeljuje s pokrivanjem naraščajočih stroškov, ki vključujejo podporo za številne naprave, formate in nove funkcije, kot so integracija s Common Sense Media, nadgrajena aplikacija za upravljanje strežnikov in dokumentiran API za integracije. Plex je bil leta 2024 blizu dobičkonosnosti, nove naročnine pa lahko povečajo prihodke in zadovoljijo investitorje.