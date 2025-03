Plex bo dražji in z več omejitvami

Plex je napovedal podražitev svoje naročniške storitve Plex Pass, ki bo od 29. aprila dražja za vse nove in obstoječe naročnike.

Mesečna naročnina Plex Pass bo zrasla s 5 na 7 evrov, letna s 40 na 70, medtem ko bo življenjska naročnina poskočila s 120 na 250 evrov. Poleg tega bo Plex za dostop do ene ključnih funkcij, oddaljenega predvajanja, poslej zahteval naročnino. Uporabniki, ki želijo pretakati vsebine s svojega medijskega strežnika izven domačih meja, bodo morali imeti aktivno naročnino na Plex Pass ali kupiti ločeno storitev Remote Watch Pass, ki bo stala 2 evra na mesec ali 20 na leto. Uraden razlog za podražitev je potreba po dodatnih sredstvih za izboljšanje kakovosti ponujene storitve.

Kot protiutež podjetje uvaja tudi pozitivno spremembo in sicer ne bo treba več plačevati za predvajanje vsebin znotraj istega omrežja prek mobilne aplikacije. Doslej smo namreč zastonjkarji na napravah z operacijskima sistemoma Android in iOS lahko predvajali le minuto izbrane vsebine. Plex se s podražitvami pridružuje drugim pretočnim platformam, katerim tudi sicer postaja vedno bolj podoben. Poleg novih družabnih zmožnosti, kot je Discover Together, so lansirali tudi trgovino za nakup filmov in serij.