Playstation bo (tudi v Sloveniji) dražji

Sony je napovedal novo podražitev igralne konzole Playstation 5.

Zahtevne gospodarske razmere, visoka inflacija in nihanje valutnih tečajev so Japonce prisilili v višanje cene igralne konzole Playstation 5 v Evropi, Avstraliji in na Novi Zelandiji. Cene bodo začele veljati 14. aprila, sprememba pa zadeva predvsem digitalno različico konzole. V Evropi se bo cena PS5 Digital Edition povzpela na 500 evrov, v Združenem kraljestvu pa na 430 funtov. V Avstraliji bo nova cena digitalne različice 750 AUD, medtem ko bo standardna PS5 s pogonom stala 830 AUD. Novozelandci bodo za digitalno različico odšteli 860 NZD, za različico s pogonom pa 950 NZD. Spomnimo, da je ob izidu digitalna različica PS5 v Evropi stala 400 €.

Čeprav podražitve morda ne bodo vplivale na že obstoječe lastnike konzol, bi lahko otežile dostop do naprave za nove kupce.