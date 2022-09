Pixel 7 naj bi prinesel zelo malo novosti

V spletu so se začeli pojavljati podatki o prihajajočem Google Pixel 7, vse kaže, da bomo dobili zelo malo novosti.

Trenutno aktualni Pixel 6 je bil napovedan sredi oktobra lani, Pixel 7 in 7 Pro bosta predvidoma predstavljena na dogodku šestega oktobra. Glavna novost bo vezje Tensor G2, ta prinaša nadgradnje za grafični in nevronski čip (NPU, Neural Processing Unit), pa tudi za nekatere druge dele strojne opreme. Pomembno je dejstvo, da bo procesor ostal enak kot pri predhodniku, bo pa zmogljivejša grafična enota pripomogla k bolj odzivnem uporabniškem vmesniku.

Zaslon naj bi ostal bolj ali manj enak, 6,3 palčni OLED z osveževalno frekvenco do 90 Hz (diagonala pri Pixel 6 meri 6,2 palca). Škoda, saj je konkurenca tudi pri cenejših telefonih že začela ponujati zaslone s frekvencami do 120 Hz. Fotografski sklop naj bi ostal enak, baterija bo malenkost zmogljivejša (4.700 mAh namesto 4.614 mAh), napajanje pa bo možno z močjo do 30W, kar je spet zelo počasno v primerjavi z določenimi konkurenti.

Cene se naj bi začele pri 600 dolarjih za Pixel 7 in 900 dolarjih za Pixel 7 Pro, seveda je to brez davka.